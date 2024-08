Moldova a obținut până acum 11 medalii la campionatul mondial de armwrestling și para-armwrestling

13:40

Pe 21 august, după ședința Consiliului Republican al PSRM, liderul socialiștilor Igor Dodon a anunțat că ex-procurorul general Alexandr Stoianoglo se lansează în alegerile prezidențiale. Cu toate că a fost susținut „unanim” de membrii Consiliului Republican al PSRM, Dodon a ținut să precizeze că Stoianoglo „nu are apartenență politică”. El a mai spus că „votul pentru […] The post „Statalist, familist, respectă valorile creștine și fără apartenență politică“. Stoianoglo, prezentat oficial la funcția de președinte appeared first on NewsMaker.