Parlamentul se întrunește în sesiunea ordinară de toamnă-iarnă 2024 – Dispoziția semnată de șeful Legislativului

00:10

Armata ucraineană îşi continuă înaintarea în regiunea rusă Kursk, a susţinut miercuri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în a opta zi a ofensivei ucrainene care a luat prin surprindere armata rusă slab desfăşurată în zonă. Dar, pe măsură ce teritoriul rusesc aflat sub control ucrainean s-a extins, au apărut și întrebări cu privire la modul în ... Kievul instituie comandamente militare în regiunea rusă Kursk – Vor fi create zone tampon şi coridoare umanitare The post Kievul instituie comandamente militare în regiunea rusă Kursk – Vor fi create zone tampon şi coridoare umanitare appeared first on Politik.