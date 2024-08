VIDEO/ Mai mulți șoferi din orașul Căușeni au fost trași pe dreapta. Poliția a intensificat controalele conducătorilor auto și a organizat o acțiune de informare a șoferilor

10:00

Sărbătoare în satul Mihăileni din raionul Rîșcani. Meșterii populari s-au adunat la Festivalul Covorului. Oamenii spun că astfel de evenimente sunt binevenite, deoarece promovează tradițiile și obiceiurile neamului nostru, transmite TV Nord. „Foarte bogați suntem, iar bogăția este asta. – Trebuie s-o păstrăm. – S-o păstrăm și s-o transmitem la nepoți și la strănepoți, ca […]