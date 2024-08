„Cel mai grandios eveniment de alergare”. La Chișinău va avea loc „Euro Marathon 2024”

12:10

Confecționarea și comercializarea uniformelor de serviciu ale instituțiilor de forță, în afara procedurilor de achiziții publice, va fi sancționată. O hotărâre, în acest sens, a fost aprobată, pe 21 august, de Executiv. Prin urmare, agenții economici vor putea desfășura activitatea menționată doar în temeiul unui contract de achiziții publice, la solicitarea autorităților din domeniul apărării, […] The post Amenzi de până la 8.000 de lei și risc de suspendare a activității pentru agenții economici care produc uniforme purtate de angajații MAI fără a avea un contract legal appeared first on NewsMaker.