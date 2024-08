Moldovean reținut și acuzat de FSB de spionaj în favoarea Ucrainei în Crimeea. Reacția Chişinăului

11:30

În anul 2025, Republica Moldova va fi subiectul unui documentar pe platforma Netflix, intitulat „Flavours of Moldova" („Aromele Moldovei"). Proiectul, format din două episoade, a fost anunțat de Stella Jemna, reprezentantă de țară pentru Moldova la UMAEF (Ukraine-Moldova American Enterprise Fund). Documentarul va oferi o incursiune în cele mai pitorești …