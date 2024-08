500 de mii de copaci au fost tăiați lângă Berlin pentru construcția unei fabrici Tesla

10:10

Marcela Paladi recunoaște că a trecut printr-o depresie profundă după accidentul de pe viaduct, în urma căruia este nevoită să se deplaseze pe proteze la picioare. „Eu am trăit cu chestia asta și nu doresc nimănui și niciodată să știe cum e când nu mai ai un sens, un scop, nu mai dorești să te trezești a doua zi, pentru că nu mai vezi rostul. Tu vrei pur și simplu să nu mai exiști, pentru să supraviețuiești de la o zi la alta. Inclusiv din acest motiv m-am închis în mine foarte mult, am început să urăsc fetele care poartă rochii, fuste, tocuri, cu toată rușinea o spun, nu mă puteam uita la ele. M-am închis în casă, la propriu, am închis ușa, nu permiteam nimănui să intre”, a mărturisit Marcela, în cadrul podcastului Bandstage.