Ministrul Bolea: Instituirea stării de urgență în agricultură nu este o soluție, cineva i-a indus în eroare pe unii din agricultori

13:00

Moldova a stopat achizițiile de gaze naturale, din cauza creșterii prețurilor la bursa europeană. Scumpirile sînt provocate de tensiunile din Orientul Mijlociu, care ar putea escalada și mai mult. La începutul lunii curente, prețul gazelor pe piața europeană a ajuns la 457 de dolari pentru o mie de metri cubi, acesta fiind cel mai înalt ... Moldovagaz a pus pe stop achizițiile de gaze naturale din cauza situației volatile pe bursele europene The post Moldovagaz a pus pe stop achizițiile de gaze naturale din cauza situației volatile pe bursele europene appeared first on Politik.