Un depozit de petrol din Rusia arde de 5 zile, după un atac ucrainean cu drone. Cel puțin 47 de persoane au fost rănite (VIDEO)

11:40

Două persoane vor trebui să achite amenzi de 300 000 lei și, respectiv, 400 000 lei după ce au „ajutat” la obținerea permiselor de conducere. În plus, li s-a aplicat sechestru asupra sumei de 10 900 euro „pentru a garanta executarea acestor amenzi”. Inculpații au pretins și primit până la 750 de euro de la […] The post Foloseau dispozitive audio-video pentru a „ajuta” la obținerea permiselor auto: două persoane și-au aflat verdictul appeared first on NewsMaker.