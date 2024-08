Un număr record de persoane au fost plasate în câmpul muncii, de la începutul anului 2024

10:50

Un minor în vârstă de 12 ani s-a înecat în timpul scăldatului în râul Prut, în raionul Cahul, localitatea Vadul lui Isac. Tragedia s-a întâmplat în după amiaza zilei de 13 august. Potrivit IGSU, doi minori au plecat la scăldat de unii singuri. Băiatul de 12 ani a intrat în …