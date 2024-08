Ucraina ratifică Statutul de la Roma și își deschide calea aderării la Curtea Penală Internaţională

12:50

Fermierii din raioanele Cahul, Cantemir și Vulcănești sunt într-o criză profundă, după ce, pentru al treilea an consecutiv, seceta extremă a distrus mii de hectare de culturi, aducând pierderi colosale. Într-o declarație recentă expediată președintelui Sandu, aceștia și-au exprimat îngrijorarea față de situația dezastruoasă care a paralizat activitatea întreprinderilor agricole micro, mici și mijlocii din ...