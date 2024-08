(video) Irina Rimes a spart stereotipurile în relația sa cu David Goldcher: „Am fost o femeie-bărbat tot timpul.” Iată ce a făcut artista

15:50

La circa un an și jumătate de la tragicul accident de pe viaduct, în urma căruia Marcela Paladi și-a pierdut picioarele, dosarul pe numele șoferului care a shilodit-o, Gheorghe Begu, încă este în derulare, în intanța de judecată superioară. „Mă puteți felicita, suntem la Curtea Supremă de Justiție. Șoferul a contestat decizia judecătorului și e dreptul lui. Cred că și eu aș fi contestat, dacă ar fi fost invers. Am decis să nu mă aprofundez în chestia asta. Personal nu și-a cerut scuze de la mine, a spus că a făcut-o prin rugăciuni. Este în închisoare de tip deschis, dar nu am fost să-l vizitez. Admitem, sperăm”, a spus tânăra, în cadrul podcastului Bandstage.