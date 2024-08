16:20

Armata rusă a revendicat marţi capturarea oraşului New York din regiunea Doneţk (estul Ucrainei), prezentat ca o importantă platformă logistică a trupelor ucrainene, transmite AFP. "Grupul Centru (…) a eliberat Novgorodskoie (numele rusesc al New York, n. red.), una din cele mai mari localităţi ale aglomerării Toreţk şi centru logistic important strategic", a indicat Ministerul […]