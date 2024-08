Depășire periculoasă la Rezina. Un camion a derapat de pe traseu, iar un șofer a ajuns la spital VIDEO

13:40

Chișinăul a raportat o creștere a cazurilor de Covid. Mai mult cu 170, comparativ cu săptămâna precedentă. Potrivit autorităților, situație este menținută sub control. În prezent, 54 de persoane infectate sunt internate în spitale. Alte 117 se află în tratament la domiciliu. Între timp, Institutul de Medicină Urgentă din capitală a solicitat pacienților și vizitatorilor […]