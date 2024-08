„Statalist, familist, respectă valorile creștine și fără apartenență politică“. Stoianoglo, prezentat oficial la funcția de președinte

10:50

Satul Butuceni a vibrat pe ritmurile muzicii clasice într-o seară de neuitat, când sute de melomani s-au adunat pentru a savura partituri celebre la «Opera de Butuceni». Sub bagheta maestrului austriac Friedrich Pfeiffer, Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet «Maria Bieșu» a oferit un spectacol memorabil, care a îmbinat armonios natura, arta și spațiul natural. Evenimentul a fost mai mult decât un concert. Spectatorii au avut parte de o experiență multisenzorială, […]