„Preoții au negat orice formă de ajutor financiar primit”. Mitropolia Moldovei, declarație oficială despre pelerinajul în Rusia

Opt persoane din Găgăuzia, printre care 2 funcționari ai Poliției de Frontieră, vor sta în arest preventiv pe o perioadă de 30 de zile. Acestea ar fi adus ilegal în Republica Moldova bărbați ucraineni, în schimb ar fi primit între 6 mii și 8 mii de euro per persoană. În total, în schema ilegală sunt […]