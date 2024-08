În Moldova începe desemnarea și înregistrarea candidaților la funcția de președinte

09:20

Președintele rus Vladimir Putin întreprinde o vizită în Azerbaidjan. Vizita lui va dura două zile – 18 și 19 august. Putin ajunge la Baku în timp ce pe teritoriul Rusiei – în regiunea Kursk – au loc lupte militare. Unul dintre principalele subiecte care vor fi discutate, în timpul vizitei lui Putin la Baku, poate