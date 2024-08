Poliția din Moscova vânează moldovenii cu pașaport rusesc pentru a fi trimiși la război în Ucraina

08:50

Municipalitatea anunță crearea unui nou spațiu de parcare și recreere în sectorul Ciocana al capitalei. Primăria Chișinău anunță că peste 80 de locuri publice de parcare au fost create de la zero, pe terenul adiacent scuarului din bd. Mircea cel Bătrân nr. 29/1, în spatele magazinului Kaufland.