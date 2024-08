Decizie radicală la Kiev – Rada Supremă interzice organizațiile religioase afiliate Federației Ruse

08:30

Luptătoarea de stil liber, Anastasia Nichita sa calificat în finala Jocurilor Olimpice de la Paris după un deznodîmânt dramatic Moldoveanca a reușit să răstoarne scorul fiind condusă cu 7-2 de chinezoaica Kexin Hong. Anterior, sportiva a mai câștigat două lupte, cu brazilianca Giullia Penalber și cu germanca Sandra Paruszewski. Finala va avea loc vineri, 9 ... Luptătoarea, Anastasia Nichita s-a calificat în finala JO de la Paris după o răsturnare dramatică a scorului – Are asigurată medalia de argint The post Luptătoarea, Anastasia Nichita s-a calificat în finala JO de la Paris după o răsturnare dramatică a scorului – Are asigurată medalia de argint appeared first on Politik.