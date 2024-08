Oficiali ai serviciilor de informații din SUA acuză Iran că e în spatele atacurilor cibernetice asupra campaniilor lui Trump și Harris

09:10

Acest advertorial are puțin în comun cu titlul său, cu excepția ultimelor 2 cuvinte. Preț de câteva paragrafe veți înțelege de ce. Acum câteva zile, Warren Buffett, eminentul investitor din spatele Berkshire Hathaway care a spus :”Price is what you pay, value is what you get”, a oficializat vânzarea în ultimele 6 luni a jumătate din participația sa în Apple, rămânând, în continuare, unul din cei mai mari investitori în renumita companie.