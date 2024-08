Foi volante cu dezinformări despre „avantajele” aderării la Uniunea Economică Eurasiatică și „dezavantajele” aderării la Uniunea Europeană

08:30

Ministrul Educației și Cersetării, Dan perciun, a anunțat că, elevii din școlile care vor marca pe 1 septembrie începutul noului an de studii vor avea o zi suplimentară de vacanță, iar profesorii vor putea beneficia de remunerare și de o zi liberă. Ministrul a explicat că decizia inițială de a începe noul an școlar […]