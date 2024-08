Andrei Năstase: „Când voi deveni președinte, voi dispune organizarea imediată a unui audit al tuturor deciziilor anterioare care au dus la pierderea banilor din buget și a celor veniți din Occident”

15:10

„În loc să trimitem oamenii la închisoare pentru infracțiuni minore, care generează costuri mari pentru stat, propunem o alternativă mai eficientă: restituirea prejudiciului creat de către inculpat și alegerea între un an de detenție sau plantarea de copaci. Această abordare reduce costurile și transformă sancțiunea într-o oportunitate de a îmbunătăți spațiile verzi ale Moldovei”. Cu această propunere a venit fostul procuror, Victoria Furtună, președinta Asociației „Vox Populi, Vox Dei”. Furtună, care a anunțat că intenționează să candideze la alegerile prezidențiale, spune că deși inițiativa pare bizară la început, ea va aduce sută la sută rezultat. „Munca in folosul comunității să fie schimbată în plantarea de copaci din resurse proprii. Pare puțin bizar, dar, credeți-mă, sută la sută funcționează. Sunt infracțiuni mici, de genul furatul unei găini, stricarea unui geam și alte infracțiuni, care se sancționează, însă făptașul nu prezintă un pericol social. În plus, experiența mea arată că închisoarea nu reprezintă cea mai reușită modalitate de a reeduca societatea pentru infracțiuni minore și sunt costuri exorbitante de întreținere. Există totuși termenul de “muncă în folosul comunității”, care nu poate fi contabilizat sub nicio formă. Cea mai bună soluție este ca inițial să se ramburseze prejudiciul, iar mai apoi să se dea spre alegere inculpatului: fie să stea un an la închisoare, fie să planteze din bani proprii un hectar de pădure în locul indicat de primăria din raionul sau satul unde trăiește”, a spus Victoria Furtună într-un clip video postat pe rețelele sociale.În context, fostul procuror a explicat cum anume va fi funcțională această nouă prevedere. „Ce trebuie făcut pentru aceasta? Simplu: modificarea sistemului de executare a pedepselor. Primăriile să identifice terenurile pentru a fi parcelate și să fie date spre împădurire. Agenția „Moldsilva” să dea recomandările care categorii de copaci trebuie plantați în regiune în funcție de sol și necesitatea raionului. Agenția „Moldsilva” să dea totodată recomandări în care regiune a țării este necesar de plantat de urgență pentru a menține ecosistemul și a ajunge la 25% din suprafața Republicii Moldova. Puieții sau semințele vor putea fi luate din pădurile existente și deja singur, omul, va asigura tot procesul de plantare, conform unei scheme de plantare a 300-500 de copaci per hectar. După ce se verifică gradul de prindere a copacilor, se aplică procedura de ispășire a sentinței. În așa condiții, se va ajunge la cheltuieli mai mici pentru întreținerea închisorilor și o împădurire gratuită a Republicii Moldova cu până la 25%. Cât are nevoie țărișoara noastră mică pentru o ecologie balansată și câți oameni îi salvăm noi de la săvârșirea repetată a infracțiunilor!”, a adăugat Victoria Furtună.Republica Moldova are un grad de acoperire cu păduri printre cele mai scăzute din Europa – doar 11% din teritoriul țării (media europeană – 39.8% în 2020). În plus, doar 47% dintre păduri „au valoare ridicată de conservare”.