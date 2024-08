foto, video | Mai mulți preoți ai Mitropoliei Moldovei, surprinși la Aeroport. Plecările lor în Rusia ar fi organizate

10:20

Anul 2024 are în prezent 77% şanse de a deveni cel mai călduros înregistrat vreodată, a anunţat Administraţia Naţională Oceanică şi Atmosferică (NOAA) din Statele Unite în buletinul său informativ lunar, relatează Agerpres. Și asta după ce 2023 deținea deja recordul nedorit de cel mai fierbinte an.