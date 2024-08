„Eveniment rar și emoționant”. O femeie din Briceni a născut tripleți 

11:10

Mai mulți deputați turci s-au luat la bătaie în Parlament, vineri, 16 august, în timpul unei dezbateri pe tema deputatului de opoziție, Can Atalay, aflat în închisoare. Cel puțin doi deputați au fost răniți. Violențele au început când Alpay Ozalan, deputat al Partidului Justiției și Dezvoltării (AKP) l-a lovit cu pumnul pe Ahmet Sik, deputat