În Chișinău școala va începe pe 2 septembrie

14:30

Creștinii ortodocși, care se conduc de calendarul vechi (iulian), intră de astăzi în Postul Adormirii Maicii Domnului, numit în popor și Postul Sfintei Marii. Prin acest post este cinstită perioada pe care Fecioara Maria a petrecut-o înainte de Adormire în rugăciune, transmite IPN. Postul Sfintei Marii este ca durată relativ... The post Creștinii ortodocși intră în Postul Sfintei Marii appeared first on ALBASAT.