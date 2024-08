Să nu fim ignoranți și să nu tolerăm violența

11:20

Era un început de septembrie cald și însorit. Frunzele pomilor erau verzi, iar grădinile, parcurile erau pline de flori – tocmai perioada pe care mi-am dorit să o am când voi pleca la sanatoriu. Am ajuns în prima jumătate a zilei și, după anumite proceduri și acte verificate, am fost cazată împreună cu Vera, o […]