video | Precizările Poliției despre bărbatul care a scos pistolul din mașină și a împușcat în capitală

Angajatul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, cercetat pentru că fi acționat în interesul unui agent economic pentru a grăbi procesul de înregistrare a documentelor pentru obținerea unei licențe, a fost scos de sub urmărire penală. Cauza a fost clasată „pe motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii". ANRE aduce …