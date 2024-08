Lovită cu mașina în parc. O fetiță de trei ani a decedat în urma unei manevre a șoferului...

21:20

În noaptea aia în care Zina m-a chemat la ea acasă pentru a face un copil împreună, eu am intrat pe ușa din spate a Muzeului de Artă, descuiată de Vasile, un prieten de-al meu de pe vremea cenaclului Mateevici, actualmente, paznic de noapte la această instituție. Muzeul de Artă se înălța peste drum de casa fostei mele iubite, pe care nu am mai văzut-o de la sfârșitul anilor optzeci. Am străbătut alături de Vasile coridoarelele șerpuitoare ale muzeului, urcând la ultimul etaj, unde am mers până î...