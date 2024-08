Maia Sandu, la festivalul „Ne vedem acasă”: „Atunci când moldovenii se unesc, reușesc lucruri incredibile”

17:50

Republica Moldova și Ucraina au semnat Acordul privind implementarea Convenției de la Espoo, care are drept scop prevenirea, reducerea și monitorizarea impactului negativ asupra mediului în context transfrontalier. La evenimentul desfășurat pe 15 august la Odesa, au participat ministrul Mediului din Republica Moldova, Sergiu Lazarean, și omologul său ucrainean, Ruslan Streleț. Prin acest acord, Moldova […]