(FOTO) Festivalul „DOR de Chișinău”, la prima ediție. Ion Ceban: „Dorul ne adună împreună”

10:00

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a susţinut marţi că armata ucraineană a preluat controlul asupra a 74 de localităţi pe teritoriul rus în urma ofensivei-fulger lansate cu o săptămână în urmă în provincia rusă de graniţă Kursk ce a luat prin surprindere armata rusă slab desfăşurată în zonă, informează Agerpres."În pofida luptelor dificile şi intense, înaintarea forțelor noastre în regiunea Kursk continuă. Sunt 74 de localităţi sub controlul Ucrainei", a spus președintele ucrainean pe Telegram, potrivit AFP. Tot potrivit preşedintelui Zelenski, trupele ucrainene au înaintat în ultimele 24 de ore între 1 şi 3 km în interiorul provinciei ruse Kursk.Guvernatorul interimar al acestei provincii, Alexei Smirnov, a declarat luni că trupele ucrainene controlau 28 de aşezări după ce au pătruns 12 kilometri adâncime și 40 de kilometri lățime de-a lungul graniţei. "Problema este că nu există o linie clară a frontului, nu este evident unde se află unităţile de luptă ucrainene", a explicat Smirnov, vorbind la o reuniune de criză convocată de preşedintele rus Vladimir Putin. I am constantly in touch with Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi, receiving reports on the frontline situation and our operations in the Kursk region. Despite the difficult and intense battles, our forces continue to advance in the Kursk region, and our state’s “exchange fund”… pic.twitter.com/5BUdEJWbcr— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 13, 2024 Potrivit bloggerilor militari ruşi, armata ucraineană acţionează dispersat cu unităţi mobile de sabotaj dificil de localizat şi care pot provoca haos în rândul unităţilor ruse trimise ca întăriri. De partea sa, Ucraina a susţinut luni seară că avea controlul asupra a 1000 de kilometri pătrați de teritoriu rus, mai mult decât dublu faţă de estimarea guvernatorului din Kursk. Think-tank-ul american Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a evaluat la circa 800 de km pătraţi acest teritoriu, evaluare făcută pe baza locaţiilor unde au fost semnalate incursiuni ale trupelor ucrainene.În urma ofensivei ucrainene, Rusia a anunţat evacuarea a circa 200.000 de persoane, pe lângă cele din provincia Kursk evacuări fiind iniţiate şi din provincia învecinată Belgorod, ameninţată de asemenea de incursiunile ucrainene.Președintele rus Vladimir Putin a retras câteva unități militare din Ucraina pentru a le trimite în regiunea Kursk, atacată de ucraineni. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene. Rusia a transferat câteva unități de luptă din sudul Ucrainei către propriul său teritoriu pentru a încerca să oprească ofensiva ucraineană din regiunea Kursk.„Rusia și-a mutat unele dintre unitățile atât din Zaporojia, cât și din regiunile Herson din sudul Ucrainei”, a declarat Dmytro Lykhoviy, purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene, pentru POLITICO. Purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene a mai spus că Rusia a retras un număr „relativ mic” de trupe.Autoritățile din Rusia ar putea lansa o nouă mobilizare până la sfârșitul acestui an. Asta ca urmare a deficitului de personal pus în lumină și de ofensiva ucraineană din Kursk. Informația a fost prezentată de două surse citate de presa americană. Ofensiva armatei ucrainene în regiunea Kursk a scos la iveală un deficit de trupe ruse care ar putea duce la o nouă mobilizare până la sfârșitul acestui an, potrivit Bloomberg.