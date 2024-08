(VIDEO) Voluntari din România și Moldova în prima linie a frontului ucrainean: Ofensiva din regiunea rusă Kursk

14:10

Chișinăul confirmă incidentul din Berlin, soldat cu rănirea a cinci moldoveni. Ministerul de Externe a declarat că doi dintre cetățenii Republicii Moldova au fost internați la spital cu răni prin înjunghiere. Alți trei au fost tratați ambulatoriu sau la fața locului. Victimele au vârste cuprinse între 15 și 42 de ani și s-ar afla în […]