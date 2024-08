Petrocub a reuşit calificarea în play-off-ul Ligii Europa

Petrocub a reuşit calificarea în play-off-ul Ligii Europa! Echipa antrenată de Andrei Martin a remizat pe terenul lui The New Saints, scor 0-0, după ce la Chișinău s-a impus cu 1-0. În play-off, Petrocub va întâlni campioana Bulgariei, Ludogorets. În caz că va fi eliminată, Petrocub va evolua în “grupele” Conference League. The post Petrocub a reuşit calificarea în play-off-ul Ligii Europa first appeared on Sport1.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport1