(VIDEO) Voluntari din România și Moldova în prima linie a frontului ucrainean: Ofensiva din regiunea rusă Kursk

Cetățenii moldoveni din Federația Rusă sunt cei mai activi la înregistrarea prealabilă pe site-ul Comisiei Electorale Centrale, în vederea votului pentru alegerile prezidențiale și referendum. Potrivit CEC, până pe 15 august, pentru alegerile prezidențiale din 20 octombrie, s-au înregistrat peste 1100 de cetățeni. Contactat de NM, vicepreședintele CEC Pavel Postica a declarat că instituția deține informații […]