Ministrul Mediului: „Războiul din Ucraina a provocat daune semnificative asupra mediului”

În luna iulie, doar 46% dintre toate zborurile au aterizat la timp pe Aeroportul din Chișinău, au decolat la timp – doar 39%. Informația a fost comunicată de Institutul pentru Politici și Reforme Europene, după ce a analizate datele de pe pagina aeroportului din Chișinău. Turkish Airlines este cea mai punctuală companie avia la aterizare, […]