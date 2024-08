Înghesuială la granița moldo-română. Problemele tehnice îngreunează trecerea la Leușeni și Sculeni

10:10

Marți, 13 august, contul oficial de campanie «Trump War Room» de pe platforma socială «X«, fostă Twitter, a postat o fotografie cu un cartier rezidențial pașnic, purtând explicația: „Cartierul tău sub Trump.” Imaginea idilică era juxtapusă cu o scenă haotică a migranților negri și hispanici care au sosit la New York vara trecută, subtitrată: „Cartierul tău sub Kamala.: — „Importați lumea a treia”, spunea postarea. „Deveniți lumea a treia”.