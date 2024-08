Iranul va suferi consecinţe ''cataclismice'' dacă atacă Israelul, avertizează un responsabil american

20:30

Aproape 100 de copii participă și in acest an la o tabără a Programului guvernamental "DOR - Diasporă. Origini. Reveniri." Participanții sosiți in vacanță de peste hotare vor beneficia de activităţi ce promovează tradiţiile şi obiceiurile, iar în acest mod ei își cunosc mai bine țara de origine.