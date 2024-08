Moldova pe credit: Recorduri istorice la împrumuturile de consum în 2024

09:40

Wizz Air, compania aeriană low-cost maghiară, lansează cardul de membru „All You Can Fly" care oferă o gamă largă de zboruri pe o perioadă de 12 luni la prețul de 599 euro (499 euro în faza de lansare, până pe 15 august) la peste 800 de destinații, la care trebuie mai trebuie adăugaţi 9,99 euro