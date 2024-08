Blocul Electoral „ÎMPREUNĂ” a fost înregistrat de Comisia Electorală Centrală pentru prezidențiale și referendum

09:30

Un băiat de 16 ani a anunțat poliția din Strășeni că și-a omorât mama. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit că victima ar fi avut un conflict cu fiul său, în timpul căruia ultimul i-a aplicat multiple lovituri. În rezultat, femeia de 39 de ani a decedat. Tânărul a fost reținut pentru 72 de […] The post Strășeni: un băiat de 16 ani a anunțat poliția că și-a omorât mama. Ce au stabilit oamenii legii appeared first on NewsMaker.