Momentul de glorie a lui Bolea. Cum candidatul lui Șor la prezidențiale și-a făcut lansarea într-un muzeu din Moscova

09:10

O fată de 21 de ani a murit, iar un băiat de 22 de ani se află în stare gravă la spital. Se întâmplă după ce mașina în care se aflau s-a inversat pe traseu, în raionul Edineț. Accidentul a avut loc în dimineața zilei de 15 august. Poliția Republicii Moldova a anunțat că oamenii […] The post Încă un accident mortal în R. Moldova: o fată de 21 de ani a decedat, un băiat – în stare gravă appeared first on NewsMaker.