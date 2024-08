Moldova anunță prima licitație pentru construcția parcurilor eoliene și fotovoltaice mari

19:30

Primarul orașului New York, Eric Adams, și membri ai echipei sale au primit citații în cadrul unei anchete federale privind posibila lor implicare în fapte de corupție.Informațiile provin de la ziarul The New York Times, cu referire la surse.Oamenii legii cred că Adams ar fi primit donații ilegale în timpul strîngerii de fonduri pentru campania sa electorală din 2021, notează publicația.