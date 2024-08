Unul dintre cei mai bogați români le-a dăruit mașini de peste € 50 000 campionilor de la Jocurile Olimpice

19:30

„Fără pauze în conversație", „oferiți mereu opțiuni", „nu întrerupeți clientul", „terminați discuția cu o întrebare". NM a intrat în posesia unor instrucțiuni elaborate pentru operatorii call center-elor din Chișinău care funcționează fraudulos, despre care am relatat acum o săptămână. Aceștia le propun victimelor să investească bani în platforme de tranzacționare, iar apoi fură acești bani. […]