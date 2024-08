Mitropolia Moldovei, împotrivă ca primul sunet să fie duminică. Perciun: va fi încă o zi de vacanță și plată dublu pentru profesori

17:40

Un bărbat din raionul Criuleni a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru uciderea cu cruzime a soacrei sale. Judecătoria Criuleni, sediul Central, a luat această decizie, informează Procuratura Generală. Pe 12 octombrie 2023, în jurul orei 22:30, aflându-se cu soția și soacra în propria locuință dintr-un sat din raionul Criuleni, din motive […]