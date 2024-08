/FOTO/ Revitalizarea cartierului Valea Curechiului din orașul Drochia, pe ultima sută de metri

12:10

Orașul Drochia are trei autospeciale noi pentru evacuarea și colectarea deșeurilor. Mașinile vor contribui la un eficientizarea procesului de colectare a deșeurilor în localitate. Autospecialele fac parte din proiectul „Modernizarea serviciului public de colectare și evacuare a deșeurilor pentru un mediu mai curat în orașul Drochia", implementat de către primărie. Proiectul are o valoare de […]