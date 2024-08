Adrian Efros, Ministrul Afacerilor Interne, a discutat cu autoritățile locale din Nisporeni

15:00

De mai bine de trei decenii conflictul transnistrean a condamnat ambele maluri ale Nistrului și, în special, malul stâng, la subdezvoltare în plan economic și social, la un nivel de trai scăzut, la libertăți fundamentale viciate, la o lipsă de coeziune socială și la izolarea internațională din care, se pare... Blestemul conflictelor înghețate și soluțiile lor. Dezbatere IPN