Comisia de concurs anunță lista persoanelor admise la proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

20:40

Nr. d/o Numele, prenumele Nota finală obţinută la proba scrisă 1 Guțalov Stanislav 7,0 2 Cibota Diana 2,0 Rezultatele probei scrise la funcția publică vacantă de specialist principal al Direcției elaborarea și administrarea bugetului în cadrul DGFE Nr. d/o Numele, prenumele Nota finală obţinută la proba scrisă 1 Mațcu Cătălina 3,0 Candidaţii... Read More →