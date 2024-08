O femeie de 53 de ani din Chișinău și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din Chișinău

08:40

Campioana Moldovei la fotbal, Petrocub Hîncești, a încheiat la egalitate returul cu campioana Țării Galilor, The New Saints. Datorită victoriei din tur, Petrocub Hîncești s-a calificat în premieră în grupele Conference League. Petrocub devine astfel prima echipă din Moldova, în afară de Sheriff, care obține calificarea în faza grupelor unei competiții europene intercluburi, susține Federația