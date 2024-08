Ce poți face la Hodina fest 2024

12:40

Mascații Centrului Național Anticorupție (CNA) au reținut în flagrant un polițist. Ultimul ar fi solicitat 5 mii de lei pentru a nu atrage la răspundere contravențională o persoană care desfășura ilegal activități de antreprenoriat. Aceeași persoană l-a denunțat la Linia Anticorupție. Ulterior, sub controlul ofițerilor CNA, polițistul a primit mijloacele financiare care ar fi fost […]