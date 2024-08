Incendiul de la Florești, soldat cu moartea unui pompier: un alt angajat al IGSU – la spital cu intoxicație 

16:00

Sunteți stabiliți în afara țării și reveniți în august în Moldova pentru a-i revedea pe cei dragi? Biroul relații cu diaspora vă invită la un eveniment special dedicat cetățenilor din diasporă care revin în țară în această lună. Festivalul «Ne Vedem Acasă», organizat sub egida Guvernului Republicii Moldova, va avea loc pe 17 august, la Digital Park, începând cu ora 12:00. Acest eveniment reprezintă o oportunitate unică de a celebra legăturile puternice dintre diaspora […]