Glovo & Mastercard Happy Summer: Reduceri de până la 30% la parteneri de top și prima livrare gratuită

Salariile cresc în Germania în cel mai mare ritm din ultimii 25 de ani Salariile cresc în Germania în cel mai mare ritm din ultimii 25 de ani. Economiștii pun acum sub semnul întrebării tăierea dobânzilor în Zona Euro, de teamă că acestea ar putea alimenta o spirală a prețurilor și salariilor. Potrivit Financial Times, este de așteptat ca la finalul acestui an salariile să avanseze, în medie, cu +5,6% în Germania, marcând cea mai rapidă creștere, în termeni reali, înregistrată de la începutul an...