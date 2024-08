Cancelarul Germaniei vine la Chișinău, săptămâna viitoare. Moldova va fi vizitată și de președinții țărilor baltice

15:20

În accidentul de la Strășeni, soldat cu 5 morți și mai mulți copii răniți, s-ar face vinovat șoferul automobilului de model Mitsubishi. Ultimul în vârstă de 22 de ani, ajuns și el la spital, se află sub paza angajaților poliției. A fost dispusă reținerea acestuia, iar procurorii vor solicita 30 de zile de arest preventiv. […] The post Noi detalii despre accidentul de la Strășeni, soldat cu 5 morți. Șoferul de 22 de ani, fără permis și cu antecedente penale appeared first on NewsMaker.