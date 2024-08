Concurenții la prezidențiale pot accesa credite fără dobândă de până la 50.000 de lei

12:10

Liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Igor Munteanu, a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale din acest an. Anunțul a fost făcut pe 12 august, în timpul unei conferințe de presă. „Am fost desemnat în calitate de candidat", a comunicat Munteanu cu referire la rezultatele unei ședințe CUB.